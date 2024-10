Después de dirigir su primera práctica, Fernando Gago fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Boca.

En una conferencia de prensa en el predio que el club tiene en Ezeiza, el presidente Juan Román Riquelme acompañó al DT que llegó como reemplazante de Diego Martínez.

Algunas frases de Gago ante la prensa:

“Son muchas sensaciones, la parte emotiva y de recuerdos de todo lo vivido en esta institución que me hizo crecer como persona. Hoy me toca estar en otro lugar. Me llega en un buen momento. Voy a intentar dar lo mejor de mí, que los futbolistas entiendan que están en el mejor club”.

“Tengo muchas ganas de lograr algo importante”.

“El plan con los referentes es igual: el que entrene va a jugar. Se los dije a los futbolistas. El que entrene al máximo se ganará un lugar”.

“Venir acá fue una decisión muy fácil. Este equipo va a intentar ganar todo lo que juegue”.

Los hinchas dejaron sus comentarios en las redes sociales: