Con la tranquilidad de haber logrado los 3 puntos, Marcelo Gallardo habló después de la victoria de River frente a Estudiantes por 2-1.

Sin embargo, más allá del partido correspondiente a la fecha 25 de la Liga Profesional, Gallardo a lanzar duras críticas sobre la organización en el fútbol y en esa oportunidad se metió con la Conmebol .

Por un lado, cuestionó la multa que recibirá River por el comportamiento de los hinchas ante Atlético Mineiro, y también se manifestó en contra de la decisión de tapar el escudo del club Millonario en el estadio Monumental por la final de la Copa Libertadores de América.

“Me enteré que nos van a multar fuertemente por el tema del recibimiento”, declaró el DT, y siguió: “Las imágenes que estuvieron estos días promocionando lo que es Conmebol para el mundo eran del colorido y los recibimientos que hubo en cancha nuestra, la de Racing, Peñarol, Atlético Mineiro… El colorido, algo enaltecido por todo el mundo, cómo la gente vive el fútbol acá, la pasión del hincha, fue mostrado. Sin embargo, te van a multar por eso”.

“Conmebol tiene sus cosas, algunas no comparto y otras, sí. Vos me pedís una opinión y yo te la doy, nunca me escondo, nunca le sacó el traste a la jeringa, por no decir el culo”, señaló.