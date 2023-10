“La verdad que no lo vi, me lo dijeron en el vestuario. No sé quién es el chico este y no lo vi. Tampoco le quiero dar importancia si no va a salir a hablar en todos lados, se va a hacer conocido”, respondió Lionel Messi al ser consultado.

Tras un altercado en el minuto 84 entre el capitán de la selección y el delantero Antonio Sanabria, las cámaras de televisión tomaron el momento en que el jugador paraguayo escupe mientras Messi se encuentra de espaldas.

El descargo del jugador innombrable

“Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente”, aseguró Sanabria entrevistado por TyC Sports.