Ya no quedan argentinos en la NBA: Leandro Bolmaro fue cortado por Utah Jazz y se acabó un período de dos años en los que el perimetral cordobés pasó por dos franquicias -la otra fue Minnesota- en las que no dispuso ni de los minutos ni de las chances suficientes para demostrar su juego.



Bolmaro fue cedido en varias ocasiones para jugar en los equipos de la G-League de sus franquicias, Allí subió sus números, minutos y performances -11.2 puntos, 4.6 rebotes y 5.1 asistencias- pero Leandro necesita jugar al máximo nivel.

¿Dónde jugará?

En Europa los derechos del jugador los tiene Barcelona, donde brilló, ganó Copa del Rey y Liga ACB, y llamó la atención de la NBA. En la temporada 2021/2, Leandro fue elegido El Jugador Más Espectacular de la Liga ACB -ver compacto-, además de tener un rol muy destacado en el Barcelona, incluso en el equipo que perdió la final de Euroliga ante Anadolu Efes de Turquía en la temporada 2020/21.

En Barcelona, Bolmaro fue feliz, campeón y creció como basquetbolista. Seguramente el entrenador lituano Jasikevicius quiera contar con él, otra vez, aunque en el plantel blaugrana parece estar todo cubierto. Claro que hay otros equipos top de Europa que podrían querer contar con él, incluso Real Madrid.

Así de feliz fue que manejaba la música del vestuario

Posdata de Selección: Lea figura en la prelista de Pablo Prigioni para los duelos clave de la semana próxima que jugará Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2023. La Selección disputará los últimos dos partidos frente a Canadá y República Dominicana el 23 y el 26 de febrero, en Mar del Plata, con la presencia asegurada de Facundo Campazzo.



Con el corte de Utah y si la semana que viene no hay novedades, Bolmaro podría reforzar una Selección Nacional que no puede contar con las estrellas de la Euroliga -Gabriel Deck, Luca Vildoza y Nicolás Laprovittola-.



Entre domingo y lunes el pibe de Las Varillas será agente libre, no pasará tanto tiempo para que reciba ofertas de Europa y parece difícil que pueda acordar con su nuevo equipo un permiso para jugar para Argentina.