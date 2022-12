“Para mi la NBA es jugar la Euroliga. No miro NBA, me enoje después de lo que pasó con Luca, Facu y Gaby y creo que no es el destino para nosotros hoy”, dijo Nicolás Laprovittola en nota con uno de los periodistas más respetados del básquet de España y de Europa, Sergio Vegas.

Las referencias que hizo Lapro fueron por los casos de Luca Vildoza, que decidió dejar Milwaukee por el pobre rol que pretendían ofrecerle y hoy la rompe en el Estrella Roja de Serbia. También para la insólita salida de Gabriel Deck de Oklahoma Thunder y para la reciente decisión de Dallas, que prescindió de Facundo Campazzo.



Nico, que también tuvo un breve paso por los Spurs en la NBA, encontró su lugar en el mundo y ahora brilla en Barcelona, tanto en Liga ACB como en la durísima Euroliga. Y más ahora con la lesión del español Nikola Mirotic, en que el de Morón asumió el papel de líder del equipo catalán, repleto de figuras. Incluso sacó a relucir su faceta goleadora y ahora Nicolás juega de escolta y es el mayor anotador de su equipo.

La repercusión en Argentina de los NBA

Un debate en el país es la difusión que hacen los medios argentinos del básquet del país que tuvo a la Generación Dorada como uno de los equipos más notables de la historia del deporte mundial. Así, sin más. ¿Cuánto espacio tiene el básquet en los medios nacionales? ¿Y en los noticieros? Ya no hablamos solo de Liga Nacional, sino de la NBA -que tiene su espacios por las luces- pero no así la poderosa Euroliga, que es justamente de donde va a beber la NBA.

Posdata: este jueves desde las 14.30 Barcelona juega con Alba Berlín por Euroliga en una gran propuesta de partido. Para ver el resumen deberás buscar un medio especializado.

A Lapro le preguntaron por eso. Esto contestó, clarísimo: “Hay más noticias de Facu jugando cuatro minutos que de Vildoza o Laprovittola. Es una lástima que no se valore, pero yo lo he dicho en un montón de oportunidades: mi NBA es jugar la Euroliga”.