Las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic sobre la consagración Argentina en Qatar 2022 sorprendieron a muchos, y a otros nada. ¿Qué dijo? “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto los demás jugadores de Argentina, se portaron mal y no se puede respetar, ellos no van a ganar nada más”.

Este jueves, Sergio Agüero recogió el guante y le contestó a la estrella sueca. "Sos el menos indicado para hablar", lanzó el Kun en pleno stream.

Y recordó: "Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales".



Lapidario.