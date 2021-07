La revancha de Pergolini: durísimo contra Riquelme, Cascini y el Consejo de Fútbol

Luego de que Boca quedara eliminado con polémica de la Copa Libertadores en los octavos de final por penales frente a Atlético Mineiro y el plantel protagonizara violentos enfrentamientos con la seguridad y la policía, este miércoles Mario Pergolini le apuntó al Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme.

"Lo que pasó es una barbaridad. Es tan obvio que aunque no sea una campaña da vergüenza. Da para sospechas y tiene que ver con las conductas. Si la vez pasada nadie se quejó por miedo a Conmebol y le chuparon las medias, después obvio que pasa lo que pasa", dijo el el exvicepresidente de Boca y periodista en su programa de radio Vorterix.

Y luego apuntó contra Raúl Cascini -uno de los iniciadores de la pelea- y Jorge Bermúdez: "No podés salir a hacerte el patovica, a golpear gente, más siendo empleado del club, no podés salir a pegar, aunque sea algo que a todos les hubiera gustado hacer. Me quejo ahora porque cuando estuve ahí también me quejé. A mi Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos y decir que era medio un tongo su VAR".

Pergolini se guardó para el final para hablar de Juan Román Riquelme, de quién sin nombrarlo dijo: "Los dirigentes te dicen que te calles, que nos van a cagar, y es lo que hacen todos. Ahí están las consecuencias cuando uno no salta. Después hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas cuando hay que hacerlo. Es una barbaridad porque esto es falta de justicia y es complicado jugar al fútbol sin reglas".