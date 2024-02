Nicolás Fonseca fue una de las figuras en el triunfo con polémica de River ante Riestra por 3 a 0 en Bajo Flores. El italouruguayo de 25 años, al que antes de su llegada a Nuñez en agosto de 2023 habíamos destacado por su primer pase y despligue, habló por primera vez con la transmisión de televisión tras el partido.

Allí le preguntaron por las críticas que recibió en redes y burlas luego de sus dos primeros juegos. Esta fue su respuesta: “No estoy en esa, no pasa nada. Sé que es parte del fútbol, sé que es una institución muy grande, la gente no me conocía y puede opinar lo que quiera”.

Y remató: "Hay muchos que me dan para adelante, me paran y me piden foto. Me quedo con eso. Para mi es un sueño estar acá”.

El gran partido de Nicolás

Los goles de River