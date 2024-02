Las palabras de Carlos Tevez después del empate 0-0 de Independiente ante Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios por la fecha cuatro de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024 sorprendió a muchos hinchas del Rojo.

No tanto por el análisis del partido sino por cómo defendió la inclusión del mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñones, quien es muy criticado en las redes sociales rojas.

"Nos van a criticar por Quiñónez. Que sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. No quiero entrar en un tema de raza en este momento porque es algo que se ve, que dicen 'no puede jugar en Argentina'. Démosle tiempo, yo cuando vine de jugar la final de Champions no la rompí de un día para otro, démosle tiempo, tengamos paciencia. Es tenerle paciencia, recién vamos cuatro partidos, no se puede saber si es un fenómeno o no. Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partido de todos los equipos que compraron. Están ensañados con Quiñónez y está bien si me quieren pegar a mí por Quiñónez, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. Yo soy absolutamente responsable".

"Fue un partido muy accidentado. Lo que me llevo es que las situaciones las creamos, nos faltó esa creatividad para llevarnos los tres puntos. Tenemos que seguir mejorando muchísimo, porque sé que este equipo puede dar mucho más. Fallamos en la definición".

"¿Es una derrota? No. Planteamos un partido ante ellos, que a los tres minutos se quedan con unos menos y tenemos que cambiar la estrategia del partido. En el primer tiempo con la de Ávalos, que es clarísima, pudimos abrir el marcador y hacernos fuertes se nos hizo todo cuesta arriba. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo y tuvimos situaciones para abrir el partido pero no lo supimos hacer".

"Había un plan de partido. Sabíamos que la cancha estaba muy mala, no es excusa porque mala es para los dos, pero hicimos un plan de partido donde le podíamos pelear el medio y salir de contragolpe, entonces era ese el plan de partido Cuando ellos se quedan con 10 hombres, el plan de partido es totalmente diferente. Con los dos cambios del entretiempo busco más ser verticales, tener más juego y atacar la defensa de ellos".

"Me voy caliente porque es un partido que sé que en el final se pagan caro estos dos puntos perdidos. Estamos en esa búsqueda de contundencia y poder dañar al rival".

