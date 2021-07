El boxeador neozelandés David Nyika fue noticia por la victoria que logró en su debut olímpico en la categoría de los pesados de 91 kilos. Pero más lo fue su rival, el marroquí Youness Baalla, que intentó morderlo ¡La Gran Mike Tyson!

Pese a la agresión, El combate continuó, Nyika ganó y se metió en cuartos de final, pero se sorprendió de que el árbitro no hubiera visto el incidente. "¿Lo has visto? No creo que el árbitro lo haya visto. Era quien estaba más cerca", dijo Nyika, de 25 años, tras su triunfo.

Más allá de perder en las tarjetas 5-0, Baalla -de 22 años- fue descalificado tras el combate por comportamiento antideportivo. "El boxeador tuvo la clara intención de morder la oreja/cara de su oponente en el tercer asalto del combate", dijeron los organizadores en un comunicado.