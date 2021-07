Con el brazo lastimado, la Peque no llegó en óptimas condiciones al enfrentamiento por el repechaje y quedó eliminada de sus últimos Juegos. La judoca se despidió formalmente agradeciendo a todos los que la ayudaron en este largo y exitoso camino.

Ella demostró toda su grandeza al levantar y felicitar a su contrincante una vez finalizado el combate.

“La tristeza también es parte de tantas alegrías. Es una chica divina contra la que luché, se merece que le vaya bien también”, manifestó la medallista de oro en Río 2016 y de bronce en Beijing 2008 en diálogo con TyC Sports. Y Luego, agregó: “No me veía compitiendo en estos Juegos. Fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota. Ahora me esperan varias visitas médicas a la vuelta. Estoy convencida de que di todo”.

Para cerrar la entrevista, la judoca agradeció el aliento que recibió en las últimas horas: “El cariño de la gente me hace muy feliz. Mucha gente, incluso de otros países, hoy se me acercó a darme ánimo, No me deja de sorprenderme”.