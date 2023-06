“Yo le pedí a mi representante, que es mi papá, que no me tenga tan al tanto. No quiero volverme loco", dijo Sebastián Boselli, defensor de 19 años de Defensor Sporting y campeón mundial con Uruguay del Mundial Sub 20 que se jugó en nuestro país.

El padre de Sebastián, Pablo Boselli, es un hombre muy ligado al deporte, ha sido profesional e internacional de padel -Medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en 1995- desde muy joven y le inculcó el cuidado por el cuerpo y la alimentación desde muy chico.



En nota con ESPN, el pibe admitió sobre su acercamiento a Nuñez: "Es una muy linda posibilidad porque creo que puedo aprender de un juego mucho más dinámico, más técnico y lo que yo estoy buscando es aprender. Abre más puertas que el fútbol uruguayo, sería un gran paso”

Su experiencia con Marcelo Bielsa