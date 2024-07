Juega Messi y en materia deportiva no hay más importante este jueves. Leo se recuperó de las dolencias que lo afectaron en el partido ante Chile y será titular cuando Argentina enfrente a Ecuador desde las 22 en el estadio NRG de Houston, por los cuartos de final de la Copa América.

El mejor del mundo no jugó ante Perú -"espero que no sea nada", dijo el 10- por el tercer partido del Grupo A, pero desde el martes que sumó minutos de entrenamiento y este jueves respondió bien a las exigencias. En horas de la tarde surgió la información de que Messi está apto solo para 45 minutos, o un poco más.

Los once de Scaloni

El DT no confirmó el equipo pero según los colegas enviados hay certezas: Ángel Di María no será titular, en cambio sí Enzo Fernández. La defensa no se tocará y Nicolás González aparecerá en ataque junto a Lautaro Martínez, goleador del equipo y el torneo con cuatro gritos.

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás González; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Pero la noticia es que juega Messi y las redes reaccionaron: