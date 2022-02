Carlos Izquierdoz no dio vueltas cuando tras el triunfo 2 a 1 sobre Aldosivi, en Mar del Plata, le preguntaron si eran un equipo "inocente", tal había dicho Juan Román Riquelme.



"Personalmente hace 15 años que juego al fútbol profesionalmente, y si fuera tan inocente, o si mis compañeros lo fueran, no estaríamos en la primera de Boca", respondió el capitán de Boca.



Y consideró: "Porque sí está claro que tuvimos una distracción que no tenía que haber pasado en ese partido, pero de la forma en que lo dijo Román no fue así. Hay veces que sí hay que utilizar eso famoso de sacar ventaja, hacer tiempo, cortar con foules o provocar faltas; pero nosotros jugamos de otra forma".



Para concluir: "Es que si no nos hubiesen hecho ese gol nadie hubiese dicho nada. Pero somos conscientes que esos dos puntos que perdimos en el final con Colón ya no los recuperaremos más. Hoy con Aldosivi jugamos bien".