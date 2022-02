A Juan Román Riquelme le preguntaron por el picado bajo la lluvia que jugaron los jugadores de Boca "No lo vi, no tengo redes sociales. De esto no me contaron nada", respondió.

Y reveló: "Hemos ganado el torneo argentino del 98, 99 y cuando jugamos la primea Copa del 2000 yo jugaba la Copa Libertadores, no el día domingo, y me iba a jugar los torneos de plata con mis amigos. Me lastimaba los tobillos, llegaba el lunes y Bianchi me preguntaba cómo estaba. Bianchi sabía todo. No había redes sociales, cambió la vida".

Román fue más allá y contó más detalles: "Nunca le mentí (a Bianchi), le dije que tenia el equipo de mi barrio y jugaba por plata. Me dijo que si te lastimás, el miércoles tenía que jugar igual. Si de vez en cuando quieren jugar un picado con los amigos, son personas".

Y concluyó: "Voy a morir siendo futbolistas, sin dudas. A mí no me cambia si quieren jugar un picado con los amigos, quiero que disfruten el club. Hay que cuidarse, respetar a los hinchas, pero de vez en cuando jugar un picado con los amigos no hace mal a nadie. Los amigos son lo más grande que hay y hay que cuidarlos mucho".