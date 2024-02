Independiente le ganó 1 a 0 a Rosario Central por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional y alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A. El equipo de Carlos Tevez fue notablemente superior al de Miguel Ángel Russo y ganó con gol de Federico Mancuello a los 32 minutos del primer tiempo.

El partido terminó con una polémica enorme por el gol anulado a Carlos Quintana en el minuto 94 porque el árbitro Leandro Rey Hilfer entendió que hubo infracción del defensor contra el arquero del Rojo Rodrigo Rey.

Parece clara la falta ¿o no?

La protesta masiva de plantel y cuerpo técnico de Central apenas terminó el partido

Miguel Ángel Russo dijo sobre la jugada de la polémica: "La miro, la miro y Quintana salta antes que el arquero. Llega antes él a la pelota que el arquero. Me extraña que el VAR no revisó, fue todo muy rápido. No hubo demora, no hubo nada. Son cosas que te pueden pasar. Lo importante es que el equipo luchó pero no tuvo el fútbol al que estamos acostumbrados pero luchó, buscó y peleó hasta el final. Esas cosas son dignas y valorables para un equipo que quiere ganar siempre".