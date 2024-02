Grave acusación de AFA contra el Grupo Clarin por los derechos de TV de la Primera Nacional

No es novedad que los grupos mediáticos usen sus portadas, portales, pantallas y páginas para publicar notas que sirvan directamente a sus negocios. Hay algunos que son eso, trabajan así. Bueno, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acusa al Grupo Clarín de estar “presionando por la renovación de los Derechos de TV de Primera Nacional” para que se les renueve los derechos de televisión para transmitir la Primera Nacional.

Así lo expuso en sus redes sociales Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal del Fútbol. Y Claudio Chiqui Tapia lo replicó. En su cuenta de X/Twitter, Toviggino publicó: “Por SI o por NO!!! Están presionando por la renovación de los Derechos de TV de Primera Nacional? Bueno no se preocupen con notas periodísticas inútiles. Tendrán que explicarle a la Asamblea de AFA y serán ellos los que voten por SI o por no!!! Los derechos osn de los clubes!!”.

Y Claudio Tapia, presidente de la AFA, replicó el posteo con este rotundo comentario: “Siempre en los órganos que corresponden”.

El Grupo Clarín posee los derechos de la Primera Nacional desde el año 1994. En diciembre de este año, vencen y como el multimedio va por la renovación, en AFA creen que negocian con notas negativas.

“Tapia y el cambalache sin fin del fútbol argentino”, reza una de ellas, que está firmada por el secretario de Redacción de Clarín, Gonzalo Abascal. Allí, dice: “Vale decirlo de entrada: los campeonatos argentinos, con la conducción de Claudio Tapia en la AFA, se convirtieron en un fárrago que marea al fanático más atento”.

Clarísimo.