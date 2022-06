Si bien en el mundo River y en la cabeza de Marcelo Gallardo, por estas horas, piensan en la posible llegada del Luis Suárez, también suceden otras cosas en el entorno del DT.

A partir del rumor y las pruebas de una relación sentimental entre Alina Moine y Marcelo Gallardo, tras el final de la relación del DT de River Plate con Geraldine La Rosa, la madre de sus hijos, en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, se dieron algunos nuevos datos.

La panelista Karina Iavícoli reveló qué se dice desde el entorno del Muñeco: “Me cuentan que hubo una reunión familiar donde le preguntaron directamente por los rumores con Alina y que él dijo que ‘no estaban juntos, que de ninguna manera’. Niega todo”.

En tanto, Mariana Brey señaló: “Más allá de las coincidencias que mostramos en sus posteos y fotos, no hay que hacerse el estúpido. Gallardo desmiente la relación, pero eso no significa que tal relación no exista. Que le mienta a sus amigos, familia o gente cercana es otro tema. Alina está enamorada”.

En el mismo programa, además, mostraron como su ex Geraldine La Rosa compartía un asado junto a su famiilia. Y también, publicaron imágenes que convalidad el actual romance del "Muñeco" con Alina.