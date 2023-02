“Los jugadores no podían bañarse en el predio Tita porque no hay vestuarios acordes a un equipo de Primera División”, dijo al aire en su momento Gonzalo Cardozo ante una pregunta de Alina Moine en ESPN.

Al contar su desafectación del canal, el periodista contó que aquello que dijo al aire “llegó a Víctor Blanco, sé que no gustó ni tampoco mis críticas y argumentos”.

“A los días de esto recibo un llamado de uno de los directivos del canal diciéndome que había que hablar más de fútbol y no meterse en otros temas”, siguió en el video que publicó en su canal de You Tube.

“A la semana lo mismo hubo una reunión general donde se habló de lo mismo”, advirtió. Hasta que un día me llamaron de producción y me dijeron: “Hoy no vayas y mañana tampoco”. Y que luego, casi lagrimeando, señaló que se comunicaron con él de Recursos Humanos del medio.