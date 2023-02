El tema es de La Mosca pero va camino a convertirse en un clásico popular. En Argentina quedó grabado en el inconsciente colectivo y aunque pasen los años, cada vez que suene despertará una sonrisa en el que lo escuche.

Pero gustó tanto la canción que entonaba la hinchada argentina en la Copa del Mundo de Qatar que ya se escucharon distintas versiones hechas por diferentes equipos.

Ahora le llegó el turno al Milan, que a diferencia de la versión argentina que relaciona la vida del país con la del seleccionado, cuenta los logros obtenidos y las frustraciones vividas, la adaptación milanesa remite al orgullo de la tradición familiar:

"Desde que era pequeño, me enamoré de ti.

Mi corazón latiendo, no me preguntes por qué, no puedo explicártelo.

Tú nunca entenderás, qué bonito es el A C Milan, qué bueno es ser nosotros.

Siempre estaré ahí, cuando jugara el Milan.

Como cuando de niño, lo vi con papa.

Bandidoooo, una vida al lado del diablo.

Y la bufanda roja y negra, llevaré con orgullo.

Y orgulloso por elegirte siempre y solo a ti.

Todos los días en la vida. No hay nada más hermoso."