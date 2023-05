Enzo Francescoli admitió que en River tomaron "muy mal" que la AFA haya suspendido a Darío Herrera por una fecha tras su actuación en el Superclásico que ganó River 1-0. Y agregó: "Hay un montón de árbitros que les falta conducción y no los paran".



El secretario técnico de River lució resignado al decir: “Son parte de las cosas que tiene el fútbol argentino. Ya desde hace tiempo hay cosas que no tienen mucha explicación de lo que pasan en el fútbol argentino. A veces te favorecen, a veces no. A veces te vas contento, a veces no”.

El penal en sí

Sobre el penal, Enzo dijo: “Fue un penal sobre la hora. En el contexto de los 90 minutos, River fue más que Boca. Después, surgió por un penal. Puede ser más fuerte o más débil”. Fundamentó con la reacción de Sandez, que no protestó: "Muchas veces veo la reacción de los jugadores. Te marca lo que pasa en la cancha". Y recordó: "Fue un poco como la patada que dio Rojas el día que atajó Barovero. No lo ve o piensa que va a llegar primero".

Crítica al periodismo

"No lo digo por este programa en particular, pero el fútbol ha pasado a ser buscar dónde se puede encontrar la diferencia, buscar una grieta, como sucede en la Argentina.. y hay que hablar de fútbol" .