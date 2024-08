Fin de una era: Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro del fútbol

“No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años. Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr”, reveló Cristiano Ronaldo en nota con el canal Now de Portugal.

La estrella de Portugal de 39 años, con vínculo con Al-Nassar hasta junio de 2025 -extensible por un años más-, dio más pistas: “Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”.

Y sobre su futuro con la camiseta de Portugal, CR7 dijo: “Cuando deje la Selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy pensada”.

Pero habló de presente: “Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la Selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar”.

¿Qué hará en el futuro?

“No pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo”, contestó sobre qué hará luego de dejar el fútbol. Y agregó: “Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca pensé en eso. Me veo haciendo cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe”.