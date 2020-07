Lucas Ocampos debutó en el peor momento de la historia de River, cuando transitaba la B Nacional con el equipo de Matías Almeyda, pero su gran desempeño hizo que varios equipo de Europa se interesaran en él. Fue así que pasó por el Mónaco, el Olympique de Marseille, Genoa y Milan, hasta que finalmente se afianzó en el Sevilla de España. Sin embargo, a pesar de su gran presente, el lateral lamentó no haber podido vivir el mejor momento del conjunto Millonario.

"Hoy, que veo todo lo que ganó después, me queda esa espina de saber lo que es la otra parte, la más linda... Obvio que las ganas de volver siempre están, pero hoy la realidad es otra. No me veo volviendo el año que viene porque mi carrera la tengo acá y estoy creciendo mucho", dijo Ocampos en diálogo con Closs Continental, que a pesar de todo hoy se encuentra cómodo en una liga que considera "la que más me gusta de todas las que jugué".

Es por eso que a la hora de darle un consejo a Marcelo Gallardo, dijo: "Pienso que él, si en algún momento se va de River, tendrá claro adónde ir y cuál será el fútbol que mejor le quede a él. Pero yo, mi consejo, le diría que el fútbol español le vendría súper bien".

Y agregó: "El fútbol español es donde no va a cambiar tanto su juego. Porque River tiene un fútbol muy bueno y quedó demostrado, es diferente al que se veía en la Argentina. Por eso pienso que el fútbol español es el lugar más parecido al que tiene Marcelo".

Por supuesto que los hinchas de River no estarán muy contentos con las declaraciones del jugador, ya que ni siquiera quieren escuchar hablar de un hipotético caso en que el Muñeco ya no esté más en el club.