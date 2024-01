Boca debutó este sábado en la Copa de la Liga 2024 con un empate 0 a 0 ante Platense como visitante. Además, fue el estreno oficial de Diego Martínez como DT del Xeneize.

Finalizo el encuentro, el colombiano Frank Fabra se mostró ante la prensa y rompió el silencio. El futbolista no aparecía en los medios desde su expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, hecho que generó malestar entre los hinchas y complicó su permanencia en el club.

“Nunca me ha gustado hablar. Pero, claro, cometí un error que fue la expulsión. Como saben mis compañeros, en ese momento me enfoqué más en el penal. Estaba dolido entonces ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos (Nino) que me empezó a decir que no me tirara, negro. Muchas cosas. Y me enfoqué más en eso”, aseguró el colombiano en ESPN.

En las redes, por sus declaraciones y su despliegue en el partido, hubo diferentes reacciones. También aparecieron memes y comentarios sobre el colombiano Jorman Campuzano: