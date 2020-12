Resulta que con el empate, Huracán y Gimnasia clasificaban primero y segndo respectivamente en la zona 6, y por diferencia de gol, Vélez se quedaba afuera de la Copa Diego Maradona.

Y eso pasó. Esta escena que captó la TV entre Mariano Messera e Israel Damonte, los entrenadores del 'Lobo' y 'Globo', parece escandalosa.

Consultado por esto, tras el partido Damonte explicó sin inmutarse: "Me hizo una seña, pero no la entendí. Lo conozco (a Messera) porque fue un jugador que admiraba de joven, más allá de estar de la otra vereda, y es una persona que me cae bien. Nos miramos pero no arreglamos nada".