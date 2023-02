Este martes dábamos cuenta en la nota La oscura historia detrás de la bronca entre Brahian Aleman y los juveniles de Gimnasia, sobre distintos hechos violentos durante los llamados "bautismos" del fútbol.

Bien, este miércoles la Comisión Directiva de Gimnasia de La Plata comenzó a investigar un presunto abuso sexual a un jugador juvenil durante uno de esos ritos de iniciación.

Según C5N, la familia del joven futbolista presentó un reclamo y queja formal en el club, pero no trascendió si existe una denuncia policial o causa judicial. El periodista Pablo Carrozza señaló que “hay familias dispuestas a hablar de los ex jugadores GELP, y de la ex CD del club. El padre de un juvenil me asegura que Pellegrino en su momento lo obligó a retirar una denuncia”.

Y precisó: “Se habla de un ex jugador de GELP que ingresó a la habitación de un juvenil y le puso el pito en la cara, como rito de iniciación. Eso no es un bautismo. Es un abuso sexual”.

La respuesta de la CD

"Nos preocupa mucho el tema y estamos analizando los pasos a seguir junto a los profesionales que trabajan en la institución", informaron desde la Comisión Directiva de Gimnasia al medio 0221. Y aclararon que el hecho se habría producido bajo la gestión anterior, cuando el presidente era Gabriel Pellegrino.