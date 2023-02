Este domingo, en la previa del homenaje que hizo River a los campeones que pasaron por el club, volvieron a cruzarse Norberto Osvaldo Alonso, uno de los máximos ídolos máximos millonario que fue nombrado recientemente como Embajador Deportivo, y Daniel Alberto Passarella.

Peleados desde hace años porque Beto decidió no hablarle más tras su gestión como presidente que devino en el descenso de River, el 10 confesó: "Ya lo dije hace un montón, yo no me habló con él, ¿por qué tengo que hablar ahora? No tengo relación, eso quedó en el pasado. No se va a arreglar. Como yo no hablo, hablaron los otros compañeros. Hablé con todos menos con uno".



En diálogo con el programa Cómo te va -de DSports Radio-, Alonso reveló. “Ayer (por el domingo) antes de salir a la cancha me vino a hablar. Se piensa que uno es boludo. Me dijo para que salgamos juntos. Me vino a hablar y le dije que no, que no quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor. No le entendí nada porque no sé qué le pasa. Ya le dije que con él no quiero saber nada. No negocio ni en pedo cuando le hicieron tanto daño al club. Ahora me nombraron embajador deportivo, realmente tengo que cuidar la imagen del club, porque River está por encima de todos nosotros”.

¿Por qué es así su relación con el Kaiser?

“Por muchas cosas. Primero un día me invitó al bunker cuando estaba haciendo campaña. Estaba con su hijo Lucas y me dijo que yo era el máximo ídolo. Yo le dijo que no me hiciera mucha franela. Me quiso dar una plata. Yo le dije que si él iba para un lado, yo iba para el otro. Yo sabía, por su soberbia, que algo le iba a pasar a River. Menos mal que tuve ese ángel que me iluminó y le dije que no quería estar con él”.

El recibimiento en el Monumental

“Estábamos adentro y no percibimos nada de lo que pasaba afuera. Yo sé lo que pasa en la calle con él, la gente no lo quiere. Cuando te abrieron las puertas del Monumental y vos traicionaste, no creo que haya vuelta atrás. Yo soy de River y en la parte más triste de la historia de nuestro club dije que nunca más iba a hablar con Passarella”.