Tras salir campeón nuevamente en el fútbol alemán, Manuel Neuer se tomó unas vacaciones a la playas de Croacia, donde se juntó con un grupo de gente facista.

El arquero fue filmado en un barco en la ciudad de Dubrovnik, con unos amigos, entre los que se encuentra el entrenador de arqueros del Bayern, Toni Tapalovic, donde entonan las estrofas de una canción llamada “Lijepa li si” (“Eres tan bella”).

La misma pertenece al polémico cantante croata Marko Perkovic. Conocido como ‘Thompson’, en referencia a una ametralladora de la misma marca, Perkovic es un reconocido admirador del régimen croata pro-nazi de los Ustasas.

El capitán de la selección de su país no ha comentado el vídeo, pero su mánager personal explicó al diario alemán Bild que el jugador no habla croata y no comprendía la letra. Contactado por la agencia AFP, el Bayern Munich no ha querido hacer comentarios.