El representante de Armani admitió que Inter Miami está interesado en el Pulpo

“No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir”, dijo sin vueltas Martín Araoz, representante de Franco Armani en nota con radio La Red. Y completó: "Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora".

Así, es la primera vez que el arquero campeón del mundo pone en duda su continuidad en Nuñez, lugar que podría abandonar en diciembre próximo -fecha en que vence su contrato-, y no solo por el interés de Inter Miami de Messi.

¿Y Borré?

Araoz también representa a Rafael Santos Borré: "River siempre le tira", contestó cuando le preguntaron por el colombiano, en Eintracht Frankfurt de Alemania desde julio de 2021. “El está buscando más minutos y lo hablamos en el club, más que nada por respetar el momento en la selección que le está tocando”, admitió. Y remató: “Hablando de sentimientos, River es algo que lo mueve mucho. Siempre va a estar en el radar de Rafa. Mi punto de vista es que River es mundialmente reconocido y sería una muy buena oportunidad de darle minutos”.