Lionel Messi anotó dos goles en el triunfo de Inter Miami 3-1 ante Orlando City en un partido picante por los 16avos de final de la Leagues Cup. Leo se cruzó con un rival, el uruguayo César Araújo, a quién tras el partido le preguntaron por la pelea con el mejor del mundo.

"Nada, son cosas del partido que quedan ahí. Absolutamente nada", contestó el futbolista surgido en Wanderers de Montevideo. Y remató: "La anécdota es que jugué contra el mejor del mundo. Esa anécdota me va a quedar para mí. Estoy feliz".

Autor del gol que igualó el juego transitoriamente, el mediocampista habló de la eliminación de su equipo y cómo frenar a Messi: "Es una situación amarga porque veníamos a buscar el triunfo. No lo pudimos conseguir. Ya desde hace muchísimos años, no hay una fórmula de cómo frenar a Messi. Hicimos todo lo posible. Nos vamos un poco tristes".

Y más: “Nosotros armamos un plan. A nosotros obviamente que nos gusta tener la pelota pero ,cuando no la teníamos, queríamos tratar de que no le llegue a Messi. No pudimos con ese plan y nos vamos tristes”.