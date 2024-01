El posteo de la esposa de Matías Suárez contra la dirigencia de River que movilizó a los hinchas

“Hoy me toca despedirme. Me llevo cosas muy lindas, los mejores recuerdos y todo lo vivido. Los llevaré siempre en mi corazón, orgulloso de haber defendido esta camiseta. Muchas gracias”, escribió Matías Suárez al confirmar su salida de River.

El posteo en sus redes sigue así: "Hoy me despido de esta institución enorme en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa!! Solo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes , entrenadores , compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué!".

Pero la que no ocultó su bronca y disparó contra la dirigencia del club fue su mujer, Magui Olave, con esta historia en Instagram: “Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio, que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Finalmente lo lograron…”, escribió Magui Olave, la mujer del futbolista de 35 años que dejó Núñez.

Así lo despidió River

Y los hinchas en las redes se manifiestan: