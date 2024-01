Independiente empezó mal el año: se canceló la pretemporada en Estados Unidos. Fue este martes, apenas unas horas antes de emprender vuelo hacia Miami, y según la dirigencia fue debido al "incumplimiento comercial" por parte de la empresa contratada para la logística de todo el viaje.

“La Comisión Directiva de Independiente se vio imposibilitada de concretar la pretemporada en el estado de Florida. Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”, reza el comunicado que emitió el club de Avellaneda.

Allí se explica: “Entre otras cosas, la institución accedió a pagar el vuelo 24 horas antes de viajar, pero las reservas del alojamiento no se habían realizado. A medida que pasaban las horas, los incumplimientos por parte de la empresa mencionada eran mayores y se llegó a una situación de no retorno”. En las últimas líneas, Independiente advierte: “Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a la empresa Black & White INC. por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente”.

El escrito, firmado por Comisión Directiva y su presidente Néstor Grindetti -que ayer dijo que le gustaría que Independiente compre a Chelsea-, concluye: “La Comisión Directiva junto al Cuerpo Técnico están abocados a la organización de una nueva alternativa de pretemporada para seguir con la planificación de entrenamientos de cara al comienzo de las competiciones oficiales. Cabe aclarar que se sigue trabajando para disputar los amistosos programados en pos de no alterar los tiempos de trabajo de los futbolistas”.

La situación es la siguiente: hay malestar en el plantel, el equipo de Carlos Tevez -a quién se señala por acercar la empresa para realizar la pretemporada- se quedó sin amistosos y no hay hoja de ruta para enero. Seguramente AFA le cederá el predio de Ezeiza al Rojo para que realice su puesta a punto. Pero hay mucha bronca entre los hinchas, las redes son un infierno…