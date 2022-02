La Federación Francesa de Fútbol, de acuerdo con su presidente, Noël Le Graët y una entrevista otorgada al diario Le Parisien, "se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial" tras la invasión a Ucrania.

"El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia" del Mundial, explicó Le Graët.

Rusia no tiene todavía su lugar para el Mundial de Qatar 2022 y debe jugar en marzo el repechaje, pero sus eventuales adversarios en ella anunciaron ya que no jugarán contra esa selección tras el ataque a Ucrania.

Polonia, que fue la primera en anunciarlo, debía jugar el 24 de marzo en Moscú, en semifinales. En caso de ganar, Rusia debía recibir el 29 del mismo mes en la final de la repesca a Suecia o República Checa, rivales en otra semifinal, pero esos dos países también comunicaron su negativa a jugar contra los rusos.

El presidente del fútbol francés comparte la misma opinión: "En estas circunstancias dramáticas, ¿cómo podríamos contemplar jugar al fútbol contra ese país?", dijo a Le Parisien.