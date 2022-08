Milton Leyendeker, el autor de la patada criminal que lesionó al Changuito Zeballos, habló con los medios tras su demencial acto. El defensor contó que le fue a pedir disculpas al vestuario al joven futbolista xeneize.

"Le fui a pedir disculpas, no le quise pegar", dijo el defensor de Agropecuario. Y agregó: "No fue mi intención, justo me la puntea. Espero que no tenga nada"



Bueno...