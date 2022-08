Luego de la noticia de que Edinson Cavani no llegará a Boca Juniors, el periodista Marcelo Sottile contó en el programa F90 de ESPN, lo que habló con el jugador uruguayo.

"Nos cuenta cosas que podemos decir de su boca, tomando el cuidado de chequearlo con él antes. Lo que dice es que no necesita dar detalles, cree que no todo debe contarse, pero que es un decisión pura y meramente de él. El problema no es la plata, no hay ningún inconveniente, y de hecho habla maravillas de Juan Román Riquelme y el contacto que han tenido siempre, y tampoco la familia se negó, sino que hay una cuestión, que tal vez con el tiempo la sepamos. Sin demasiado enrosque, por utilizar un textual de él, es lo que él define", reveló el periodista.

¿Puerta abierta para el futuro?