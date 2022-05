Imposible no preguntarle a Marcelo Gallardo por Julián Álvarez tras otra descomunal actuación de la joya de River y del fútbol argentino, que convertió seis goles en el triunfo millonario por 8 a 1 ante Alianza Lima de Perú por Copa Libertadore.

En conferencia de prensa, el Muñeco se refirió al futuro de Julián Álvarez con un chiste hacia Guardiola y el City: "Si nos quieren ceder al jugador hasta fin de año, no vamos a tener ningún problema, ja. Seremos muy agradecidos. También le podemos decir que vamos a preparar a un futbolista que ya está maduro para pegar el salto y darle mayor vuelo, pero no creo que me escuche, ja".

Más serio, admitió: "Es difícil, porque hay un equipo que hizo una gran inversión y se lleva un diamante en bruto. Es muy posible que juegue los octavos de Libertadores y se vaya al Manchester City".

Qué dicen desde Manchester City sobre Julián Álvarez



Ferran Soriano, CEO del Manchester, le dijo a The Sun hace poco: "Hemos tenido muchas ofertas de clubes para prestar a Julián Álvarez, pero él no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. ¿Barcelona? No, al Barça no le interesaba".

Corta.