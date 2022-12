La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni se consagró campeona del Mundial de Qatar 2022, al vencer en los penales a la Francia de Kylian Mbappé tras el 3-3 en los 120 minutos.

Uno de los protagonistas de esa definición, fue el gran arquero Emiliano Martínez, quien además de destacarse a lo largo de todo el campeonato, también se lució luego por su propio show en los festejos.

En ese contexto, se hizo viral la imagen de Emiliano Martínez con un muñeco de Kylian Mbappé en la celebración. Y frente a esto, un futbolista chileno con una carrera intrascendente, cuestionó a la figura de La Scaloneta.

"Si fuese arquero no voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro goles de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", manifestó.

"¿Es campeón del mundo? ¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo", agregó Pinilla, quien vio el Mundial por televisión ya que su Selección no logró clasificar.

Por estas declaraciones, que fueron reproducidas en Argentina, los hinchas argentinos se lanzaron en picada contra el ex delantero de la Roja.