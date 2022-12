Sin filtros, y con la personalidad que lo destaca, Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero y una de las figuras del seleccionado argentino, habló del juego que está teniendo el equipo de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar.

"Luego del partido ante Arabia Saudita nos prometimos que íbamos a dejar todo para estar en la final, y acá estamos a punto de jugarla", expresó el "Dibu", de 30 años, en la rueda de prensa que ofreció en Doha.

Además, le contestó a Kylian Mbappé, quien hace unos meses desestimó el nivel de las Eliminatorias Sudamericanas. Emiliano Martínez, ante la consulta de un periodista, respondió con firmeza.

"Hicieron comentarios, ellos opinan, pero no conocen el fútbol de acá. Lo dijo porque nunca jugó en Sudamérica. Si no jugás no tenés la experiencia, no podés comentar. No pasa nada. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan por eso", lanzó el arquero.