Fabián Doman tuvo un sincericidio al afirmar que el futuro de Leandro Stilitano como entrenador "depende de él" en referencia al partido de este sábado ante Colón. "Stillitano es un profesional extraordinario, hablar con él dos o tres veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él", dijo el presidente de Independiente en declaraciones al programa radial La Visera, que se emite por AM 1490 Radio GAMA.



Enseguida agregó: "Leandro es el más preocupado de todo lo que está pasando. Lo conozco y sería una pena que no siga". Y sobre el equipo, Doman dijo: "Estamos con una mala racha, muy mala. A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana. Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar".

