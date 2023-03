Un reconocido DT le ofreció dólares para "ir para atrás", no aceptó y le dedicó el triunfo en sus redes

Las apuestas en el fútbol son un flagelo, incluso para los protagonistas. Javier Balbuena, experimentado arquero de Puerto Nuevo -equipo de la Primera C del ascenso argentino-, denunció en sus redes que un reconocido director técnico le ofreció dólares para "ir para atrás" en el partido ante Alem del lunes pasado.

Puerto Nuevo ganó de visitante, 1-0, y Balbuena escrachó al entrenador sin nombrarlo todavía, le dedicó la victoria y le pidió que no llame más. “Este triunfo se lo dedico a esa persona que ayer me llamó que está metido en las apuestas. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona sur. Me ofreció dólares para que me tire para atrás”, escribió Javier, de 31 años.

Y debajo de la foto del equipo de Campana, siguió: “Ayer me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso, pero te respondo x acá, seremos un club humilde, con carencia como todos los clubes del ascenso, pero jamás en mi vida aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero, en el cual me siento un hincha más”.

Para finalizar: “…estoy convencido que seguiremos haciendo historia y vamos a dejar el nombre de PUERTO NUEVO BIEN ALTO ESTANDO A LA PAR DE LOS GRANDES DEL ASCENSO… TE RECOMIENDO NO LLAMAR MÁS A NINGUNO DE LOS MÍOS XQ AHÍ SÍ TIRO TU NOMBRE Y APELLIDO…VAMOS PUERTO CARAJO… DIOS ES FIEL”.