En F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN, abordaron el escándalo que atraviesa la selección uruguaya con Marcelo Bielsa, tras las explosivas declaraciones de Luis Suárez primero, y Agustín Canobbio después, que se transformaron en meme.

Y Diego Latorre sorprendió con su opinión del tema. Gambeta señaló: “Todos sabemos que Marcelo Bielsa es un tipo distante, y el afecto es un motor importante”.

A su vez, reconoció del Loco: "El capital más grande que ha tenido es que los jugadores siempre lo admiraron y que han declarado que les había cambiado la mirada, que les había aportado un montón y demás”.

Latorre concluyó: “El entrenador no es un repartidor de indicaciones que solo te dice parate acá o allá. Principalmente con jugadores que no tenés contacto diario, que los ves de vez en cuando, más allá que los llames y demás. No es el jugador que tenés todos los días a mano”.

Y cerró: “Vos tenes que tener una relación de afecto. El afecto es un motor muy importante entre el técnico y el jugador de futbol. No solo es la sabiduría táctica, es la relación que puedas tener para sacarle lo mejor al futbolista. No sé cuanto ha promovido esa relación Bielsa”.

Este viernes, Uruguay visita a Perú a las 22.30 en Lima. Y la cancha es el mejor lugar para hablar, tantos jugadores como entrenadores.