"Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, para nada. Al contrario. La Selección es de todos y tiene las puertas abiertas", dijo Lionel Scaloni sobre el reclamo de Ángel Di María.

Y agregó: "Es bastante claro. Seguiremos haciendo eso mientras estemos en el cargo. Ahora mismo las cosas están así y no indican que en un futuro pueda ser lo contrario".

La selección volverá a jugar por las Eliminatorias de cara a Qatar 2022 y la convocatoria del exterior que se dio la semana pasada fue la que enojó al 'Fideo', que se quedó afuera.

El jugador no ocultó su bronca y había declarado: "Si uno se pone en el recambio, (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero y (Nicolás) Otamendi no tendrían que estar. Si lo hacés, lo hacés con todos, no con algunos. Vos podés seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos..."

Habrá qué ver cómo sigue la cosa. Por lo pronto el jugador del PSG deberá mirarla por televisión.