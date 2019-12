Eduardo Coudet dirigió su último encuentro en el Cilindro de Avellaneda en este ciclo en Racing y después del empate ante Defensa y Justicia aseguró que fue especial.

“Te moviliza el cariño de la gente”, afirmó Chacho, quien continuará su carrera en Internacional del Porto Alegre, aunque antes tendrá que afrontar con el equipo dos compromisos importantes.

“Nos quedan dos partidos importantes, cerrar con Lanús y después una final (frente a Tigre), que no es poca cosa. Tenemos que enfocarnos y mucho”, reconoció el técnico.

Respecto al partido, Coudet admitió: “No me gustó que nos preparamos para no sufrir con ninguna transición larga y a los pocos minutos el gol fue de esa manera. Podemos dar más en todos los aspectos, más en el juego, en la dinámica… Tendremos que corregir en la semana”.

“El primer tiempo no me gustó, fuimos un equipo largo; corregimos en el segundo subiendo las líneas, que era lo que habíamos preparado. Tendremos que estar mucho más atentos, dinámicos e intentar jugar mucho más”, agregó.

Además, Coudet se refirió a la ausencia de Lisandro López, quien fue baja de último momento por una contractura en el gemelo: "Corríamos riesgos si jugaba y preferimos no ponerlo. El contexto del partido de hoy quizás no era el ideal para que los más jóvenes debieran participar, pero tuvieron que entrar. Aprovecho la ocasión para felicitarlos".

"Nos hicimos fuertes jugando en casa y en eso tiene mucho que ver la gente", aseguró el técnico e hizo un balance: “Creo que en líneas generales han sido dos años bastante buenos. Con un semestre duro y habiendo saliendo campeón en el anterior”.

“Hoy me duele el no haber llegado a la punta, pero estamos ahí y eso es mérito de los jugadores", agregó Coudet y reiteró: “El cariño de la gente me moviliza, si dijera que no, mentiría. Y también lo haría si afirmara que este último partido acá no era especial para mí".

"El partido ante Tigre va a ser durísimo. Quien cree que será fácil está muy equivocado, pero trataremos de cerrar el año levantando la copa", afirmó el Chacho y cerró: "El momento más lindo acá creo que fue el haber salido campeón y el partido que más recuerdo fue el clásico, cuyo triunfo nos encaminó hacia el título. Seguro hay más momentos, pero esos son los que se me pasan por la cabeza ahora".