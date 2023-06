River acababa de golear a Banfield 4 a 1 con un doblete de Beltrán, un tanto de Solari y otro de Rondón. Así, los de Nuñez siguen en la cima de la tabla de la Liga Profesional y tomaron cuatro de ventaja sobre Talleres, aún con un partido menos. En conferencia de prensa, a Martín Demichelis un periodista -Daniel Cairo, de Banda Roja Millonaria- le reprochó que a Enzo “le faltó alguien para manejar la pelota”, y sentenció “en el primer tiempo el equipo estaba como mal distribudio”.

La respuesta de Demichelis: “Me voy a comprometer a buscar la estadística para ver si es como vos decís, que hoy Enzo Pérez tocó veinte pelotas y siempre toca ochenta”.

Y ante otra sugerencia de un colega, que a River le llegaron mucho, contestó: "No hay solución para todo, es fútbol. No siempre se tiene contundencia. Hoy hemos marcado goles, seguimos trabajando y ajustando. He tenido que cambiar muchísimo a nivel defensivo por diferentes circunstancias y eso también hace que se demore en encontrar una solidez defensiva. Y nosotros somos de arriesgar muchísimo e ir en búsqueda del protagonismo, entonces soles quedar descompensado".

Ya fastidioso, el entrenador millonario agregó: "No salimos a especular con los minutos. Nos van a generar, sí, es fútbol. Nos han marcado. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que lleguemos poco y convirtamos o que lleguemos mucho y no convirtamos? Pónganse de acuerdo. A mí me gusta llegar mucho, estén contentos alguna vez".

