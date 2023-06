El Flamengo no perdió el tiempo y avanzó en las tratativas con el Liverpool de Uruguay por el 50% de Nicolás De la Cruz e incluso ya cerró un contrato por tres años con opción a uno más que River no puede alcanzar.

El vicepresidente del club más popular de Brasil, Marcos Braz, adelantó que enviaron una oferta a River "a través de los representantes del jugador".

Pero en Núñez niegan la llegada de una propuesta formal y ya tomaron una decisión al respecto: si River le gana a The Strongest en la última fecha y clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores, no le venderá a Nicolás De la Cruz al Flamengo para no reforzar a uno de los competidores más complicados para obtener el preciado trofeo.