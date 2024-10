El piloto argentino Franco Colapinto, representando al equipo Williams, consiguió una actuación sobresaliente en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Este desempeño fue especialmente notable ya que Colapinto comenzó la carrera desde la 15ª posición y, a pesar de los retos al inicio, supo escalar posiciones en la clasificación, demostrando su destreza y estrategia en la pista.

Cómo fue el elogio que tuvo el jefe de Williams con Franco Colapinto en su carrera de la Fórmula 1

El jefe del equipo Williams, James Vowles, manifestó su satisfacción por el rendimiento de Franco Colapinto tras el Gran Premio de los Estados Unidos. A través de la radio del equipo, Vowles elogió la actuación del joven piloto, calificando su desempeño como "perfecto" y mostrando entusiasmo por lo que podría lograr en futuras carreras.

"Franco, fue una carrera increíble, mega, mega. ¡Vamos! Bien hecho. Esto fue perfecto, muy bien ejecutado. Estoy ansioso por ver qué podemos hacer en las próximas competencias. El auto es rápido, y hoy lo demostraste en la pista. Tengo una mejor comprensión de lo que el equipo ha aportado y de lo que podemos hacer en clasificación. Sigamos avanzando", fueron las palabras de Vowles dirigidas a Colapinto una vez finalizada la carrera, según reportó el medio.

Qué dijo Fernando Alonso de Franco Colapinto y cuál es el paralelismo que muchos mencionan entre ambos

"Hoy no había competencia, iban un segundo más rápido que nosotros... El nuevo McLaren domina la zona media", comentó Fernando Alonso, mientras Franco Colapinto, quien lo observaba de cerca, compartía unas risas con el veterano piloto. Entre ambos se notó una conexión, con sonrisas y buena sintonía, algo que ya se ha repetido en otras ocasiones.

Hace cinco años, Colapinto corrió en el equipo de Fernando Alonso en la Fórmula 4, y tras su reciente debut en Monza, recibió más elogios del bicampeón mundial, quien no escatimó en reconocer el buen desempeño del joven argentino. Alonso bromeó diciendo: "La verdad, no sabía que estaba 12°. Si lo hubiese sabido, lo dejaba pasar para que quedara adelante. Al final, sin puntos, me daba igual", cerrando con su característico humor.