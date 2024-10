La venganza de Colapinto: el verdadero motivo por el que dejó pintado a un periodista inglés

Franco Colapinto volvió a hacer historia en el GP de Estados Unidos, al terminar décimo y sumar puntos para el campeonato de la Fórmula 1. El bonaerense de 21 años se destacó por su maniobra para superar a Fernando Alonso, y luego mostró todo su carisma para festejar con los argentinos que viajaron hasta Austin.

A la espera del GP de México que se correrá el próximo fin de semana, un video de Franco llamó la atención. Siempre tan solícito ante la prensa -sobre todo las mujeres- Colapinto dejó con el micrófono en la mano a un periodista inglés, al que miró y le sonrió.

¿Quién es?

Se trata de Martín Brundle, un inglés expiloto de Fórmula 1 -corrió 158 carreras en la década del 80 e hizo nueve podios- actual comentarista de Sky Sports.

"Hola, me llamo Martin Brundle de 'Sky', no nos conocemos. ¿Podemos charlar?", le dijo el hombre, pero Franco solo lo miró sonriente, y decidió no frenar.

¿Por qué?



La historia es así: tiempo atrás Brundle fulminó al mexicano Checo Pérez -amigo de Franco-, de quién dijo que tenía su chance en la Fórmula por negocios entre auspiciantes y su país y Estados Unidos.

Dijo Brundle en su momento: “Con el patrocinio, con la comercialidad de Red Bull en América del Norte y del Sur, con el Gran Premio de México por venir, ¿realmente no quieres a Sergio Pérez en la parrilla? Así que ese es el punto de equilibrio. Si fuera el ‘piloto B’, y nada de esa comercialidad o nacionalidad o lo que sea importara, lo habrían sustituido, ¿no? Seamos sinceros”.

Y Colapinto no se olvidó.