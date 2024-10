En este fin de semana de Fórmula 1, Fernando Alonso vivió varios momentos tensos en la pista, destacando su enfrentamiento con Liam Lawson, que derivó en intercambios de comentarios entre ambos equipos y declaraciones bastante filosas por parte del piloto neozelandés.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la actitud de Alonso hacia Franco Colapinto, el novato de Williams que está llamando la atención en la Fórmula 1. A diferencia de su encontronazo con Lawson, Alonso no tuvo ningún problema con Colapinto y, de hecho, optó por elogiarlo.

Qué dijo Fernando Alonso de Franco Colapinto y cuál es el paralelismo que muchos mencionan entre ambos

"Hoy no había competencia, iban un segundo más rápido que nosotros... El nuevo McLaren domina la zona media", comentó Fernando Alonso, mientras Franco Colapinto, quien lo observaba de cerca, compartía unas risas con el veterano piloto. Entre ambos se notó una conexión, con sonrisas y buena sintonía, algo que ya se ha repetido en otras ocasiones.

Hace cinco años, Colapinto corrió en el equipo de Fernando Alonso en la Fórmula 4, y tras su reciente debut en Monza, recibió más elogios del bicampeón mundial, quien no escatimó en reconocer el buen desempeño del joven argentino. Alonso bromeó diciendo: "La verdad, no sabía que estaba 12°. Si lo hubiese sabido, lo dejaba pasar para que quedara adelante. Al final, sin puntos, me daba igual", cerrando con su característico humor.