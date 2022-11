Después de estas declaraciones, es poco probable que Cristiano Ronaldo siga en Manchester United tras un primer semestre lleno de polémicas, como sus últimas declaraciones. En la previa del Mundial de Qatar, CR7 dio una entrevista exclusiva en la que no se guardó nada contra su club, Erik ten Hag, Wayne Rooney y Ralf Rangnick, ex coach del club.

“El United intentó sacarme a la fuerza. No sólo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado”, dijo CR7 en diálogo con Piers Morgan. "Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no sólo este año sino también la temporada pasada",

Cristiano apuntó directamente contra Erik ten Hag, quién lo dejó en el banco de los suplentes. “No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra".

Sobre la dirigencia roja

"Cómo dijo Picasso, tienes que destruir para reconstruir... y si comienzan conmigo, no habrá problema alguno. Un club de esta envergadura debería estar en la cima, pero si ese no es el caso, no hay excusas", consideró el portugués.

Picante contra Wayne Rooney

Cristiano habló de aquel compañero con el que consagraron a los Diablos Rojos campeones de la Champions League 2007/08: “No se por qué me critica tanto. Probablemente debe ser porque se retiro y yo sigo en el más alto nivel”. E ironizó: "No voy a decir que soy más apuesto que él. Lo cuál sería cierto".

Además, la estrella lusa ninguneó a Ralf Ragnick, ex entrenador del United: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el director técnico del Manchester United? Nunca he oído hablar de él".