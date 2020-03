La Conmebol anunció que posterga la Copa América que iba a realizarse en junio en Colombia y nuestro país.

El torneo se jugará en las mismas fechas y mismas sedes pero en 2021.

Y las redes

Copa America being postponed until 2021 pic.twitter.com/NBvsbD9fs8

Everyone crying over Copa America and gyms being closed pic.twitter.com/HJdmgnVbCP